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Mamak Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Mamak Belediyesi 2022 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi.

ANKARA 20.10.2021, 11:57
Mamak Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Mamak Belediyesi 2022 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi.

İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe, 640 milyon TL olarak meclisten oybirliği ile geçti. Toplumun her kesimine yönelik yatırımların, hizmet ve çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz projelerimizin çok büyük bir kısmını hayata geçirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Mamak’a kazandırıyoruz. Güzel Mamak’ımızın daha da güzelleşmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

"Her kuruşu yatırım olarak değerlendirdik"

Bütçenin titiz çalışmalar sonucunda hazırlandığını belirten Başkan Köse, “Bütçemiz ilçemizi daha da ileri götürecek projeleri içeren, vizyonu olan bütçedir. Bugüne kadar her kuruşunu vatandaşa hizmet ve yatırım olarak değerlendirdik. 2022 yılında da

aynı kararlılık ve aynı tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bütçemiz Mamaklılara hayırlı olsun” dedi.

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