Mamak Belediyesi’nin 2021 bütçesi onaylandı
MAMAK BELEDİYESİ’NİN, 2021 YILI 510 MİLYON LİRALIK BÜTÇESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MURAT KÖSE BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞEN MAMAK BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI’NDA 2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI, GELİR TARİFELERİ VE 2021 MALİ YILI BÜTÇESİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ. MECLİSTE GRUBU BULUNAN PARTİLERİN SÖZCÜLERİ, BELEDİYENİN 2021 YILI BÜTÇESİ, GELİR TARİFESİ, KADRO CETVELLERİ VE BÜTÇE KARARNAMESİNE İLİŞKİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER.
Mamak Belediyesi’nin, 2021 yılı 510 milyon liralık bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Başkanlığında gerçekleşen Mamak Belediye Meclis Toplantısı’nda 2021 yılı performans programı, gelir tarifeleri ve 2021 mali yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, belediyenin 2021 yılı bütçesi, gelir tarifesi, kadro cetvelleri ve bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Toplumun her kesimine yönelik yatırımların, hizmet ve çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizen Başkan Köse, “Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz projelerimizin çok büyük bir kısmını hayata geçirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Mamak’a kazandırıyoruz. Böyle bir dönem Mamak’ın altın dönemidir. Güzel Mamak’ımızı bütün güzellikleriyle vitrin kent yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Başarının sırrı tasarruf
Bütçenin titiz çalışmalar sonucunda hazırlandığını belirten Başkan Köse, “İlçemiz önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Bütçemiz, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projeleri içeren bir bütçedir. Halkımızın kaynaklarını, halkımızın hizmetine sunmaktayız. Bütçemizin bugüne kadar her kuruşunu vatandaşımıza hizmet ve yatırım olarak değerlendirdik. Elimizdeki kaynağımızı en akılcı bir biçimde kullanarak Mamak’ın önceliklerine göre halkımıza hizmet üretmeliyiz. Kendi imkânlarımızı sağlıklı bir zeminde kullanıp, israfın önünü kapattığımızda, birikimlerimizi halkımıza yatırıma dönüştürüyoruz. 2021 yılında da aynı kararlılık ve aynı tasarruf anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğiz. Konuşmasının ardından iktidarı, muhalefetiyle tüm meclise teşekkür eden Köse, konuşmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu doğrultusunda 2021 bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Meclis de 2021 bütçesini oybirliği ile kabul etti.
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