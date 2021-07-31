Mamak Belediyesinden yılsonu sergisi

Mamak Belediyesine bağlı Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde yılsonu sergisi heyecanı yaşanıyor.

Mamak’ta yılsonu sergisi için kapılarını açan aile merkezi bu kez Zübeyde Hanım Aile Merkezi oldu. Aliminyum rölyeften ahşap boyamaya, dikiş nakıştan, iğne oyasına ilmek ilmek sabırla işlenen birbirinden seçkin yüzlerce ürün göz kamaştırdı.

‘Hobiler mesleğe dönüşüyor’

Serginin açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen Düğmeci, aile merkezlerine gelen kadınların özgüven kazandıklarını belirterek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Her biri el emeği göz nuru ile yapılmış yüzlerce ürün sayesinde hanım kardeşlerimiz hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de hobilerini mesleğe dönüştürüyor” dedi.