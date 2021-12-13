Mamak Belediyesi’nden yeni yıla özel konser

Mamaklılar yeni yıl heyecanını “Yeni Yıla Merhaba Konseri” ile yaşayacak.

Mamaklılar yeni yıl heyecanını Ankara Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Yeni Yıla Merhaba Konseri” ile yaşayacak. Konserin Şefliğini Özgür Ulaş Doğanoğlu’nun yapacağı, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun birbirinden seçkin sanatçılarının seslendireceği eserlerle, Mamaklılar unutulmaz bir gece geçirecek. Yeni Yıla Merhaba Konseri 16 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız

Yeni yıl için pandemi şartlarının geride kaldığı, sanatçıların sahnelerde yeniden sanatını icra edeceği ve sevenleri ile buluşacağı bir yıl olması temennisinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatçılarımız salgın dolayısı ile zor bir yılı geride bıraktı. Bizlerde onların bu zor zamanlarda yanlarında olduk. Dijital platformları kullanarak sanatçılarımızı Mamaklıların evlerine konuk ettik. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Yeni Yıla Merhaba Konseri’ne tüm Mamaklı hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.