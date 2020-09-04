Mamak Belediyesinden vatandaşlara sıcacık ikram

Mamak Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl “Çorbalar Bizden” diyerek çorba ikram aracı ile başlatılan ve yoğun ilgi gören sıcak çorba dağıtımı, vatandaşların hem yüzünü güldürüyor hem de içini ısıtıyor.

Mamak Belediyesi yemekhanesinde günün ilk saatlerinde hazırlanan çorba, ısıtıcılarla soğumadan Hacı Bektaş-ı Veli Parkı’nda vatandaşlara dağıtılıyor. Salgın sebebiyle ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar, nöbet tutan güvenlik görevlileri, jandarma ve polis noktaları ile öğrencileri de unutmayan belediye ekipleri, pandemi süresince 22 bin 600 kase çorba dağıttı.

"Sosyal belediyeciliği her alanda güçlendireceğiz"

Zor günlerin dayanışma içinde aşılacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şu anda salgınla mücadele ettiğimiz, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz, bu zor günleri de ‘birlikte aşacağız’ diyoruz. Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmet demektir. Onlara hizmet bize mutluluk veren bir durumdur. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz” dedi.