Mamak Belediyesi’nden karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek hizmeti

Ankara Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve Covid-19 sebebiyle karantina sürecinde olan vatandaşlarına ücretsiz sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda; günde 939 kişiye ve 328 haneye ulaşarak sıcak yemek servisi yapıldı.

İhtiyaç sahibi ve karantinadaki vatandaşlara yönelik başlatılan hizmet çerçevesinde ekiplerin yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir ay boyunca 30 bin vatandaşa ve 10 bin hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırdık. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçası. Bu bilinçle sosyal belediyecilik hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

İhtiyaç sahipleri vatandaşlar Mamak Belediyesi web sayfası üzerinden Yemek Talep Formu’nu, Covid-19 hastaları ise Gıda Yardım Talep Formu’nu doldurarak başvuru yapabilecek.