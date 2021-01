Mamak Belediyesi’nden eğitime tam destek

Mamak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle derslerine uzaktan devam eden öğrenciler için Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Eğitime Destek Projesi başlattı.

Bugüne kadar ilçenin dört bir tarafında eğitime dönük yatırımlar ile büyük katkı sağlayan Mamak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle derslerine uzaktan devam eden öğrenciler için Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Eğitime Destek Projesi hazırladı. Bu kapsamda belediye, sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için MEB onaylı üçlü deneme seti hediye ediyor. Mamak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine teslim edilen deneme setlerinden faydalanacak 14 bin öğrenci, deneme setlerini okullarından ücretsiz bir şekilde alabilecek. Proje kapsamında ayrıca ücretsiz online deneme sınavı düzenlenecek. Düzenlenecek online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak olan öğrenciler, mamak.karnemiz.com adresinden online deneme sınavına katılabilecekler.

“Eğitime yapılan yatırım, en büyük yatırımdır”

Öğrencilerin her zaman ve her şartta yanında olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi şekilde yetişmeleri, eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Mamak Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımız devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla bu projeyi hazırladık. Hayata geçirdiğimiz ve devam eden her projemizde her çalışmamızda bu anlayışın izleri ve örnekleri gözükmektedir. Deneme setimizin öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamasını diliyorum. Mamak Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mamak Belediyesi olarak lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak ve yardımcı ders kitabı olarak deneme seti hediye ediyoruz. Korona virüs sebebiyle sınava evlerinde hazırlanan öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yönelik yapılan yatırımdır. Çünkü gençlerimiz, bizim aydınlık yarınlarımız, umutlarımız, her şeyimiz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz imkânlarımız ölçüsünde elimizden geleni onlar için yapalım, onlar için seferber edelim” ifadelerini kullandı.