Mamak Belediyesi’nden eğitime tam destek

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, YKS ve LGS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için 6 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında ilçe genelindeki tüm ortaokul ve liselerde prova deneme sınavı gerçekleştirecek.

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, YKS ve LGS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için 6 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında Mamak geneli tüm ortaokul ve liselerde prova deneme sınavı gerçekleştirecek. Eğitime verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak çocuklarımıza özellikle eğitim alanında fırsatlar ve imkanlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Geleceğin sadece ve sadece eğitimle şekillenebileceğinin altını çizen Başkan Köse, “Ben de bir eğitimciyim. 10 yıl fizik öğretmenliği yaptım. Gerek eğitimcilerimizin gerekse geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin istek ve taleplerini çok iyi biliyorum. Bunun için de kapsamlı çalışmalar ve projeler hazırlıyoruz. Bizler öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Onların üzerlerine düşen ise bu fırsatları iyi değerlendirmek” diye konuştu.