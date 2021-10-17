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Mamak Belediyesi’nden arıcılara destek

Mamak Belediyesi, arıcılığı yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırma projesi kapsamında arıcılara arı kovanı dağıtacak.

ANKARA 17.10.2021, 12:57
Mamak Belediyesi’nden arıcılara destek

Mamak Belediyesi, arıcılığı yaygınlaştırmak ve kadın istihdamını artırma projesi kapsamında arıcılara arı kovanı dağıtacak.

Mamak Belediyesi iklim ve bitki örtüsü bakımından arıcılığa oldukça elverişli olan Gökçeyurt’ta üreticilere arı kovanı dağıtacak. Arıcılığı yaygınlaştırmak, kadın istihdamını artırmak ve tüketicilerin sağlıklı bala ulaşması amaçlanan proje hem yerli üretime hem de ilçe ekonomisine katkı sunacak. Arı kovanları 18 Ekim Pazartesi günü saat 15.00’te Gökçeyurt’ta bulunan Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde dağıtılacak.

"Arıcılıkta söz sahibi ilçe haline geleceğiz"

Doğal denge için arılara ve dolayısıyla arıcılığa ihtiyaç olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Arıcılık projesi ile hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payının arttırılması, Mamak’ın bu konuda söz sahibi olmasının sağlanması, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesi ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlanmasını amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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