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Mamak Belediyesinde Mevlit Kandili’ne özel program

Ankara Mamak Belediyesince, Peygamber Efendimiz’in doğumunun yıldönümü olan Mevlit Kandili dualarla kutlandı.

ANKARA 18.10.2021, 09:37
Mamak Belediyesinde Mevlit Kandili’ne özel program

Ankara Mamak Belediyesince, Peygamber Efendimiz’in doğumunun yıldönümü olan Mevlit Kandili dualarla kutlandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin vatandaşlara kandil simidi dağıtılmasıyla başlayan Mevlit Kandili Özel Programı Yeni Mamak Merkez Camii’nde gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program kapsamında Peygamber Efendimiz’in sevgisi vurgulandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Peygamber Efendimiz’i sevmek ve örnek almak demek, onun insanlığın huzuru ve kalıcı barışı için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak, hayatımıza yansıtmak demektir. Mevlit Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Aleminin Mevlit Kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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