Mamak Belediyesinde halk oyunları görseli
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN OLAN HALK OYUNLARININ TANITILMASI VE YAŞATILMASI İÇİN BAŞTA ÜCRETSİZ KURSLAR OLMAK ÜZERE BİRÇOK ETKİNLİĞE İMZA ATAN MAMAK BELEDİYESİ, ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. MAMAK BELEDİYESİ HALKOYUNLARI EKİBİ TARAFINDAN MAHALLELERDE CANLILIĞI ARTTIRMAK AMACIYLA GÖSTERİLER GERÇEKLEŞTİRİYOR. BU KEZ YEŞİLBAYIR MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞEN GÖSTERİDE EKİPLER, ANKARA SEĞMENLERİ İLE VATANDAŞLARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI.
Türk kültürünün önemli değerlerinden olan halk oyunlarının tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinliğe imza atan Mamak Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Mamak Belediyesi Halkoyunları Ekibi tarafından mahallelerde canlılığı arttırmak amacıyla gösteriler gerçekleştiriyor. Bu kez Yeşilbayır mahallesinde gerçekleşen gösteride ekipler, Ankara Seğmenleri ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
Korona virüs sebebiyle kültür ve sanat faaliyetlerini genelde online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, normalleşme sürecinde de mahallelerde vatandaşlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Gösterilerin korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğinin de altını çizen Köse, “Başta Mamak’ımızın güzellikleri olmak üzere, ülkemizin tüm güzelliklerini tüm renklerini yaşatmaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özümüzü kaybetmeden, milli değerlerimizi inşallah geleceğe taşıyacağız” dedi.
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|93
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