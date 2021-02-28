Mamak Belediyesi personeli otopark yönetmeliği konusunda bilgilendirildi

Mamak Belediyesi, personele yönelik hizmet iç seminerlerine devam ediyor. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş tarafından Mamak Belediyesi Meclis Salonu’nda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline otopark yönetmeliği anlatıldı.

Milyonlarca binayı ve bu binalarda oturanları yakından ilgilendirecek otopark yönetmeliğinin 2021 yılı Mart ayı sonu ile zorunlu hale geleceğini kaydeden Keleş, otopark yönetmeliği kapsamında yeni dönemin 31 Mart tarihi ile birlikte başlayacağını kaydetti. Otopark yönetmeliğinin özellikle büyükşehirlerde artan otopark ihtiyacına çözüm olarak geliştirildiğini de belirten Keleş, yeni binalarda zorunlu otopark alanları için metrekare büyüklüklerinin baz alınacağını sözlerine ekledi. Yeni yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte 80 metrekareden daha küçük daireler için 1 otopark bulundurma zorunluluğu getirilmiş olacak.