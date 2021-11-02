Mamak Belediyesi kışa hazır

Her yıl kış mevsimini sorunsuz atlatan Mamak Belediyesi, bu yıl da havaların soğumasıyla birlikte yağışların ilçeyi ulaşım yönünden olumsuz etkilememesi adına hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık kapsamında Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde belirlenen 161 kritik noktada, 1000 personel ve 100 araçla hizmet verecek.

Olumsuz hava koşullarına karşı tecrübeli ve iş gücü konusunda başarılı bir ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm birimlerimiz kış şartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları tamamladı. Mamaklı hemşerilerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.