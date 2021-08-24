Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı Süper Lig’e hazır

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde çıktığı 28 maçın 23’ünden galibiyetle ayrılarak adını Süper Lig’e yazdıran Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, transfer ettiği 8 yeni oyuncusu; Volkan Çalışkan, Sırrı Kemal Akdamar, Veysel Topdemir, Muhammed Niyazi Bozkurt, Berat Bilal Çebi, Yusuf Ziya Kılıç, Ali Eren ve Umut Ağaçdalı ile yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi.

“Zorlu bir ligde boy göstereceğiz”

Yeni sezon için etkili ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Mamak Belediyesi Hentbol Takımı Başantrenörü İdris Tan, “Geçen yılki başarı grafiğimizi sürdürmek adına kadromuza yeni oyuncular dahil ettik. Zorlu bir ligde boy göstereceğiz. Amacımız ilçemizi Avrupa’da da temsil etmek. Nitekim bunu başarabilecek kabiliyet ve yeteneğe sahip bir ekibiz” dedi.