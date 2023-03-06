Mamak Belediyesi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Ankara Mamak Belediyesi depremzede vatandaşların her ihtiyacına koşmaya, onlarla bir ve beraber olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ve ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin ardından yaralar, tüm kamu kurumları ve vatandaşların el birliği ile sarılmaya devam ediyor. Mamak Belediyesi de üzerine düşen görevi, gayretle yapmayı sürdürüyor. Mamak Araplar Mahallesi’nde ikamet eden depremzede vatandaşların biraz olsun yüzünü güldürebilmek için etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de katıldı. Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da etkinliğe katılarak depremzede vatandaşlarla buluştu.

Depremzede vatandaşlar ihtiyaçlarını, isteklerini iletti, Başkan Murat Köse, sorunun çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Etkinlikte çocuklar çeşitli oyun ve faaliyetlerle hoş vakit geçirdi, büyükler yaşanan acıyı bir an olsun unutabildi. Masa tenisi, dart, oyun alanı ve ebru gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştiren minikler yapılan etkinlik için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

“Çocuklarımızın gülmeye eğlenmeye ihtiyacı var”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Depremin travmasını aşmanın bir yolu da mutlu, güzel yeni hatıralar oluşturmaktır. Özellikle çocuklarımızın gülmeye eğlenmeye her zaman çok ihtiyacı var. Araplar Mahallemizde deprem bölgelerinden gelen çocuklarımızla ve ailelerimizle buluştuk. Deprem bölgelerinden gelen çocuklarımızın yüzünü güldürmek, ikramda bulunmak bizim en büyük mutluluğumuz” dedi.