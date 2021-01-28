Mamak Belediyesi araçların bakım ve onarımını kendi atölyelerinde yapıyor

Vatandaşa hizmet yolunda kaynaklarını en iyi şekilde kullanan Mamak Belediyesi, belediye araçlarının bakım ve onarımını kendi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki atölyelerde yapıyor.

Toplamda 317 araç ve iş makinesi bulunan Mamak Belediyesi’nin araçlarının periyodik bakımından arızalarına, motor yıkamadan lastik değişimine kadar tüm işlemler, tam donanımlı atölyelerde usta eller tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece kısa sürede onarımı yapılan araçlar tekrar hizmet vermeye başlıyor. Oluşturulan kaynak da vatandaşlara yatırım ve hizmet için kullanılıyor. Boya, kaporta, dizel, lift, radyatör, lastik, döşeme, akü, torna, kaynak, elektrik, bakım, tamir atölyesi gibi 17 birimi aynı çatı altına toplayan tamirhane her türlü ihtiyaca tek bir noktadan cevap veriyor.

Tamirhane sayesinde hem araçların verimli çalıştığını hem de ciddi oranda tasarruf gerçekleştirildiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediyemizde tasarrufu hizmete daha çok kaynak oluşturmanın ilk adımı olarak görüyoruz. Kendi araçlarımızı kendi imkanlarımızla onararak, belediye giderlerinde önemli bir israfın önüne geçiyoruz. Tasarrufla elde ettiğimiz kaynaklar da vatandaşlarımıza daha fazla hizmet olarak geri dönüyor. Hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz” dedi.

50 personelle hizmet veren tamirhanede geçtiğimiz yıl 18 bin 715 işlem gerçekleştirildi.