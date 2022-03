Mamak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hazırlanıyor

Mamak Belediyesi ilçedeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hazırlanıyor.

Eğitimden sanata, bilimden spora kadar kadınların her alanda etkin rol oynaması adına projeler geliştiren Mamak Belediyesi, kendi bünyesindeki aile merkezlerinde sanat eğitimi gören Mamaklı kadınların eserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde görücüye çıkaracak. Program 8 Mart Salı Günü saat 13.00’de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

“8 Mart’ta Buluşalım”

Hayatın her alanında Mamaklı kadınların daha aktif yer alması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kadınlarımıza fırsat verildiğinde iş hayatından sanat alanına kadar her yerde çok başarılı eserler ortaya çıkardıklarını görüp, şahitlik ediyoruz. Aile Merkezlerimizde hanımlarımızın ve genç kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri üretime katılmaları, aile ekonomisine katkı sağlamaları için kurslar düzenliyoruz. Çalışan, üreten, evinde ailesi ve çocukları için seferber olan, sanatın her alanında başarılı eserler ortaya çıkaran kadınlarımızın şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, 8 Mart günü Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.