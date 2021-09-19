banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Mamak Belediye Başkanı Köse, vatandaşlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başkan Mahallede” programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA 19.09.2021, 11:33
Mamak Belediye Başkanı Köse, vatandaşlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başkan Mahallede” programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başkan Mahallede” programı kapsamında Başak’ta mahallesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek istişareye dayalı belediyecilik anlayışı ile görev yaptıklarını ifade eden Köse, “İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Biz, belediye olarak başarı ölçümüzü şehirle Mamaklıları ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Hizmetkarı olduğumuz sizlerin mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bütün birimlerimizle istek ve taleplerin çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Tek arzumuz var; Mamaklıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0