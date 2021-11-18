Mamak Belediye Başkanı Köse, Tahmazoğlu’nu ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Başkanı Murat Köse, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu makamında ağırladı.

Başkan Köse ve Başkan Tahmazoğlu, görüşmede kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve gençlik projelerini değerlendirerek istişarede bulundu. Başkan Köse, “Geleceğimize yatırım yapmaya, bu yatırımları da yaparken gençlerimizin istek ve taleplerine göre projelerimizi şekillendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Köse’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ise, “Belediye olarak öğrencilerimiz ve gençlerimiz için yaptığımız tüm yatırımların ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun farkındayız. Bugün burada gençlere yönelik projelerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullandı.