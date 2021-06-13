Mamak Belediye Başkanı Köse, ilçede yeni bir işyerinin açılışına katıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki Başak Mahallesi’nde gıda alanında faaliyet verecek yeni bir iş yerinin açılışına katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başak Mahallesi’nde yiyecek sektöründe faaliyet gösterecek bir iş yerinin açılışına katıldı. Başkan Köse, işyeri sahibi ve vatandaşlarla yeni işyerini gezerek halka sunulacak hizmetler ile ilgili bilgiler aldı.

“Esnafımızın kazancı artıyor”

İşletmenin açılışında konuşan Başkan Köse, işyerinin ilçeye hayırlar getirmesi dileğinde bulunarak, “İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her işyeri yeni istihdam demek. Güzel Mamak’ımız her alanda büyüdükçe, yeni işyerleri açılıyor, esnafımızın kazancı artıyor. İlçemizde böylesine işyerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum. Her açılan yeni iş kapısı Mamak’ımızda daha fazla insanın iş bulmasına aş bulmasına imkan hazırlıyor demektir. Biz güzel Mamak’ta insanlarımızın daha fazla iş bulması aş bulması için çalışmaya gayret ve devam edeceğiz. İş yeri sahibimizin açtıkları bu kapının hepimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada çalışacak olan kardeşlerime daha şimdiden hayırlı çalışmalar kazasız belasız çalışmalar temenni ediyorum. İş yeri sahibimizin buradan elde edeceği kazançların hayırlara vesile olmasını, daha yeni yeni iş yerleri açmasına imkân hazırlamasını, daha çok insana iş daha çok insana aş vermesi için hayırlı kazançlar vermesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mamak’ta bir yılda bin 9 adet iş yeri ruhsatı verildi

Mamak Belediyesi geçtiğimiz Ocak ayından itibaren iş yeri açmak isteyen bin 9 girişimciye ruhsat verdi. En çok ruhsat verilen iş kolu ise, market, kuruyemiş dükkanı ve unlu mamuller imal ve satış yerleri oldu.