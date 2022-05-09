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Mamak Belediye Başkanı Köse, 3 yılda yapılanları anlattı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 3 yılda imza attıkları projeleri anlattığı basın lansmanında, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar 100’e yakın projeyi tamamladık. 15 projenin çalışmaları da devam ediyor” dedi.

ANKARA 09.05.2022, 14:54
Mamak Belediye Başkanı Köse, 3 yılda yapılanları anlattı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 3 yılda imza attıkları projeleri anlattığı basın lansmanında, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar 100’e yakın projeyi tamamladık. 15 projenin çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, görevde oldukları 3 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, yatırımları ve yapmayı planladıkları projeleri Ankara’da bir otelde düzenledikleri kahvaltılı basın lansmanında açıkladı. Lansmana yerel ve ulusal olmak üzere pek çok basın mensubu katıldı. Üç yılda yaptıkları faaliyetleri paylaşan Mamak Belediye Başkanı Köse, her daim iş üretenlerden olmayı seçtiklerini ve başarıya eriştiklerini söyledi.

“Laf yarışı değil hizmet yarışı yapıyoruz”

Tüm gün gece yarısına kadar çalışma arkadaşlarıyla iş ürettiklerini, vatandaşın ayağına giderek dertlerini dinlediklerini anlatan Başkan Köse, Mamaklılar kendilerine ulaştıklarında çözümü için belediyenin seferber olduğunun altını çizdi. Başkan Köse, Mamak’a yeni güzellikler kattıklarını not düşerek, “Eğitimden kültüre, sanattan spora, alt yapıdan üst yapıya çok güzel eserler kazandırdık. Sosyal yardımların arkasına asla sığınmadan çalışıyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı ortaya koyuyoruz. Bahane değil iş üretiyoruz. Laf yarışı değil hizmet yarışı yapıyoruz. Mamak adeta şantiyeyi andırıyor yıllardır ve 3 yıldır yepyeni hizmet binaları yükseliyor. Salgını hiçbir zaman bahane etmedik, tam tersine salgın döneminde daha da çok çalıştık. İnşa ettiğimiz tesislerimizde her biri yaşayan bir heyecan” ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Köse, Mamak’ta açtıkları kütüphanelerden hizmet alan kişi sayısının 160 bin 277 olduğunu, Ankara’nın ilk bebek kütüphanesini Mamak’ta açtıklarını söyledi. Çocuk trafik eğitim merkezindeki öğrenci sayısınınsa bin 350 olduğunu hatırlatan Köse, çalışmalara devam edeceklerinin vurgusunu yaptı.

“100’e yakın projeyi tamamladık, 15 projenin çalışması devam ediyor”

Mamak Belediyesinin bütçesini açıklayan Başkan Köse, 351 milyon olan bütçelerini 2021 yılı itibariyle 519 milyona çıkardıklarını belirtti. Köse, Belediye olarak borçlarının yüzde 67’den 46’ya düştüğünün altını çizerek, “Biz bugüne kadar bütçe değerlerimiz açısından söylüyorum 351 milyon olan bütçemizi 2021 yılı itibariyle 519 milyona çıkardık. Bunun içerisindeki yatırımı yüzde 21’den yüzde 28’e yükselttik. Görevi devraldığımız tarihteki 351 milyonluk bütçe içerisinde karşılaştırma yapmak açısından 236 milyon olan borcumuzu bugün 519 milyonluk bütçe içerisinde 242 milyon ki cari borçlarımız da var burada. Yüzde 46’ya düşürdük. Yani bütçemizi artırdık. Borcumuzu da azalttık ve borcumuzun bütçeye kıyasla oranı da yüzde 67’den 46’ya düşürdük. Görevi devraldığımızda 2 bin 184 personelimiz vardı. Bugün itibariyle 50 tane aldığımız zabıtalar dahil 2 bin 323 personelimiz var. Yaklaşık 70’e yakın tesis açmışız ve personel değişimi rakamı 89. Verimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar 100’e yakın projeyi tamamladık. 15 projenin çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

Mamak’ın hak ettiği değere kavuşması için 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceklerini hatırlatan Başkan Köse, her mahallede inşa ettikleri yatırımlarla Mamak’ı cazibe merkezi haline gelmeye başladığını anlattı. Köse, Mamak’ın iyi kaderi için daha çok çalışacağının ve gayret edeceğinin sözünü de verdi.

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