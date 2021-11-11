Mamak asfaltta rekora koşuyor

Mamak Belediyesi, daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren belediye, ocak ayından bu yana 84 bin 558 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Mamak’ın her köşesinin ihtiyaçlarını bir bir giderdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamaklılara daha iyi hizmet sunmayı ilke haline getirdik. Her hafta bir mahallemizde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz. Mamak’ta bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.