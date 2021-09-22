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Mamak Aile Merkezleri’nde kayıtlar başladı

Mamaklı kadınların el becerilerini geliştirmesi, sosyalleşmeleri ve aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefiyle hizmet veren Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde kurs kayıtları başladı.

ANKARA 22.09.2021, 10:46
Mamak Aile Merkezleri’nde kayıtlar başladı

Mamaklı kadınların el becerilerini geliştirmesi, sosyalleşmeleri ve aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefiyle hizmet veren Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde kurs kayıtları başladı.

Ahşap boyamadan takı tasarımına, tel kırmadan iğne oyasına kadar 60 farklı branşta hizmet veren merkezlerde kurslar tamamen ücretsiz. Vatandaşlar, detaylı bilgi ve kayıt işlemlerine www.maya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

Kurslara katılan kadınların aldıkları eğitimlerle hem beceri kazandığını hem de kazandığı beceriyi ürün haline getirerek aile ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kişisel donanımını güçlendirmek isteyen, el becerisine güvenen bütün hanım kardeşlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

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