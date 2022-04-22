‘Mahalle’de maç var’ turnuvası sonuçlandı.

TBMM Spor Tesisleri’nde düzenlenen ‘Mahalle’de maç var’ turnuvasının final maçları ile tamamlandı. Final maçlarında başarılı olan Denizli Horozkent ve Bursa Arabayatağı takımları şampiyon oldular.

Bursa Arabayatağı Spor Takımı, Mersin Ter Spor Kulübü’nü 1-0 yenerken, Denizli Horozkent takımı ise Ankara Büyükşehir Belediye Spor Takımı’nı 4-0 yendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 18 bine yakın çocuğun katıldığını söyleyerek, 188 kız takımının katıldığını ifade etti. Şentop, “Türkiye genelinde bin 569 takım katıldı. Nihayetinde turnuvanın şampiyonluk maçları yapıldı. Şüphesiz illerden, ilçelerden çok yoğun katılım, çok gollü maçlar oldu” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren takımlara kupalarını ve hediyelerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer yetkililer verdi.