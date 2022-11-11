Mahalle meclisi toplantılarında vatandaştan Başkan Ercan’a teşekkür

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinlemeye devam ediyor. Başkan Ercan’ın bu haftaki durağı İstasyon Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi oldu. Vatandaşlar, toplantılarda Başkan Ercan’a sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile gençlik merkezleri için teşekkür etti.

Mahalleleri tek tek dolaşarak yerinde çözüm ilkesiyle hareket eden Başkan Ercan, “Mahalle Meclis Toplantıları” ile Sincanlılarla sohbet edip taleplerini dinliyor. Başkan Ercan, bu hafta İstasyon ve Yunus Emre mahallelerini ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Ercan, mahalleye yapılan ve yapılması planlanan projeleri de anlattı.

İstasyon Mahallesi Meclis Toplantısı’nda söz alan bir mahalleli, “Size sokak hayvanlarına destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmetin ilçemizde olmasından çok memnunuz” diyerek Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için teşekkür etti.

Yunus Emre Mahallesi Meclis Toplantısı’nda ise bir vatandaş, “Gençlik Merkezi için çok teşekkür ediyorum size. Ben bugün sizin toplantıya geleceğinizi duyunca gençlerle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını sormak için geldim. Ama öğrendim ki Yunus Emre Mahallemize gençlik merkezi açmışsınız, bunun için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ercan da vatandaşlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.