Mahalle Kültür Evleri mahallelilik bilincini tazeliyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin üçüncüsünde sona yaklaşıldı. İnşaatında sona yaklaşılan ve çevre düzenlemesinde aşama kaydedilen Satıkadın Mahalle Kültür Evi öğrencilerini ve kursiyerlerini ve mahalle sakinlerini ağırlamak için gün sayıyor. Satıkadın Mahallesi’nde yapımı süren ve Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın’ın ismini taşıyacak olan mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelerine kadar birçok donatı yer alacak.

Kahramankazan’da Mahalle Kültür Evleri’nin üçüncüsünün hayata geçirilmesi için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda ilk mahalle kültür evi Atatürk Mahallesi’nde inşa edilmişti. Mahalle Kültür Evi’ne, Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymen başlarından olan Güvençli İbrahim Çavuş’un ismi verilmişti. İkinci mahalle kültür evi ise Kayı Mahallesi’nde yapılmış ve merhum Alparslan Türkeş’in ismi verilmişti. Satıkadın Mahallesi’nde yapımı süren ve Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın’ın ismini taşıyacak olan üçüncü mahalle kültür evinde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Satıkadın Mahalle Kültür Evi’nin yakın zamanda hizmete girmesi hedefleniyor. Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, derslikler, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek.

“Mahallelilik bilincini pekiştirecek”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin üçüncüsün Kahramankazan halkına şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Oğuz, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde, ikincisini de Kayı Mahallemizde yaptığımız kültür evlerinin üçüncüsünü de Satıkadın Mahallemizde yapıyoruz. Mahallelilik bilincini pekiştirecek kültür evlerimizi diğer merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.