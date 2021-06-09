Liseliler YKS öncesinde bilgilerini test etti

Eğitim öğretime verdiği destekle dikkati çeken Kahrmankazan Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ziyaret ettiği öğrencilere sınav psikolojisine ilişkin tüyolar verdi.

Kahramankazan Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek 12. sınıf öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi. İlçedeki 12. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavda gençler YKS öncesinde bilgi birikimlerini test etmiş oldu. Öğrenciler ayrıca YKS öncesinde sınav heyecanını yenme fırsatı da yakaladı. Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sınav öncesinde öğrencileri sınava girdikleri salonlarda ziyaret etti. Oğuz, öğrencilere sınav psikolojisine ve sınavda başarılı olmalarının yollarına ilişkin tüyolar verdi. Öğrencilerden kendilerine güvenmelerini ve çalışmalarında gayretli olmalarını isteyen Oğuz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

"Her zaman yanlarındayız"

Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi’nin eğitim öğretim camiasının öğrencisinden öğretmenine, okullarından eğitim kurumlarına kadar tüm imkanlarıyla her zaman yanında olduğunu belirterek, “Yarınlarımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizin hayatlarının şekillenmesinde büyük bir yer tutan YKS öncesinde bu sınavı gerçekleştirdik. Bu sınavla öğrencilerimiz hem sınav öncesinde bilgilerini deneme hem de sınav heyecanına alışma fırsatı buldu. Bir eğitimci olarak da kendilerine tabii bazı tavsiyelerimiz oldu. YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.