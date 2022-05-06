Liseli öğrenciler atıkları dönüştürüyor, kendi oyuncağını yapıyor

Ankara Kızılcahamam’da bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem atıkları dönüştürüyor hem de atıklardan kendi oyuncağını yapıyor.

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, uygulamalı atölye derslerinde atık ürünleri kullanarak hem geri dönüşüm sağlayıp hem de çocuklar için materyaller üretti. Karton kutudan hayvan figürleri, kukla sahneleri ve oyuncaklar, soda şişelerinden ve pet şişelerden vazo, süs eşyası ve makaslar, plastik kaşıklardan süslemeler, metal ve plastik kutulardan kumbaralar, şampuan kutusundan, karton rulolardan kalemlik, çorap, ahşap kaşık ve eldivenlerden kuklalar yaptılar. Ders öğretmeni Emel Tokatlı ve Ayten Özer, yapılan bu çalışmalarla doğaya atılan atıkları önlemek ve azaltmak, çocuklar için maliyeti düşük ürünler üretmek hem de öğrencilere çevre koruma bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.