Liseli bilim insanları projelerini sundu

Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilim Şenliği’nde projelerini sergilediler.

Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri gerçekleştirdikleri Bilim Şenliği’nde farklı proje ve deneyleri ziyaretçilerle paylaştılar. Öğrencilerin projelerini tek tek inceleyen biyoloji öğretmeni Sibel Uçak, “Bilim fuarları öğrencilerin daha iyi öğrenmesi, araştırması ve merak etmesi için çok iyi bir öğrenim yöntemidir. Ayrıca bu sayede gençler bilimin önemini kavrayıp, teorik bilginin gerçek hayata işleyişini öğrenirler. Bu fuarlar hayal gücünün birleştiği fuarlardır. Eğitim kurumlarının genel amacı bu amaca hizmet etmektir. Biz de her sene TÜBİTAK’ın katkılarıyla okulumuzda bu güzel fuara ev sahipliği yapıyoruz. 22 projeyle bugün yine katıldık. Gayet güzel projeler öğrencilerimiz sunmuştu. Her sene olacak inşallah, projelerimizi daha iyi kademelere ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Doğalgazlarımız bir gün tükenecek ve daha kötü bir dünya haline gelecek”

11’nci sınıf öğrencisi Cemre Ulusoy, yenilenebilir enerji üzerine çalıştığını belirterek, “Bugün TÜBİTAK 4006 projesinde yer alıyorum. Konumuz yenilenebilir enerjiyle elektrik enerjisi, güneş panelleriyle de ısı enerjisi üretmek. Doğalgazlarımız bir gün tükenecek ve daha kötü bir dünya haline gelecek. Bu yüzden bedava doğalgaz üretmek istedik. Öncellikle biz bir maket tasarladık. Bu maket güneş panelleriyle çalışan bir maket. Güneş panellerine güneş ışığı geliyor ve bu emici katman sayesinde geçiyor. Bu şekilde ısı elde etmiş oluyoruz. İkinci planımız ise rüzgar türbinleri, rüzgar sayesinde dönerek elektrik enerjisi sağlıyor. Bu da en son depolanarak jeneratöre aktarılıyor. Bunun sayesinde hızlı kentleşme, endüstrileşme ve nüfus artışı yaşanmış oluyor. Nüfus artışı yaşandığı için de daha farklı elektrik enerjileri kullanılıyor ve daha çok kullanıma geçiyor” dedi.

10’ncu sınıf öğrencisi Talha Durmaz ise, “Bu seneki projemizde parmak izi geçiş sistemlerimizi tanıyoruz. Kart kayıplarımız bina girişlerimizde rahatlık ve kolaylık sağlayabilmesi için böyle bir proje üzerinde çalıştık. Bu cihaza parmağımızı okuttuğumuzda cihaz kişiye bir giriş yöntemi veriyor. Bir kez daha okuttuğumuzda kişinin tüm bilgileri güvenli bir şekilde ortaya çıkıyor. Parmak izi emniyetli oluyor. Bu parmak iziyle binalara giriş yaptığımızda kişi parmağını okuttuğunda kişiyi doğru bir şekilde veri tabanına koruyor. Güvenli bir şekilde içeri alıyor. Aynı HES kodu gibi bir suç işlemiş birisi oluyorsa o kişi şikayet ediliyor. Buradan Sibel hocamıza çok teşekkür ederiz. Çok yardım etti” diye konuştu.