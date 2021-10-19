Lezzet Ankara’da siparişler başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Lezzet Ankara” portalında ilk siparişler, Çankaya ilçesinden başladı.

Siparişlerin açıldığı duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Yavaş, “Lezzetin dayanışmayla buluştuğu bir yolculuğa hazır mısınız? Lezzet Ankara ile hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak, aynı sofrada buluşacağız. Çankaya ilk siparişler için hazır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinin başından itibaren esnaftan vatandaşa kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik destek projelerini ara vermeden sürdürüyor.

Başkent’ten “İyilik Hareketi” başlatarak sosyal dayanışma örneklerine imza atan Yavaş, salgın döneminde zor günler geçiren esnafın ekonomisini rahatlatmak amacıyla verdiği destekleri çeşitlendirerek artırıyor. Bu kapsamda yiyecek ve içecek sektörüne destek olmak amacıyla sıfır komisyonlu “Lezzet Ankara” portalı oluşturan Yavaş, ilk siparişlerin alınmaya başlandığını açıkladı.

İyiliğin ve dayanışmanın tadı damağında kalsın

“Lezzet Ankara’dan sipariş ver, iyiliğin ve dayanışmanın tadı damağında kalsın” sloganıyla sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Lezzet Ankara üzerinden yüzde 0 komisyonla bir yandan esnafa destek olunurken, her verilecek siparişin sosyal yardım alan ailelere de destek olarak yansıtılacağını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere şu sözlerle seslendi:

“Lezzetin dayanışmayla buluştuğu bir yolculuğa hazır mısınız? Lezzet Ankara ile hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak, aynı sofrada buluşacağız. Çankaya ilk siparişler için hazır.”

Engelli ve kadın restoran sahiplerine tanıtım desteği sağlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, portala üye olan esnafa gönderdiği yazılı mesaj ile de engelli restoran sahipleri ile kadın restoran sahiplerine tanıtım desteği sağlayacaklarını da açıkladı.

Online siparişlerde ödemelerin ertesi gün hesaplarında olacağını ve sıfır komisyon ile iş yerlerinin işlerini bir yandan büyütmelerine bir yandan da personel sayılarını artırmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade eden Yavaş, portala üye olan esnafa şu sözlerle seslendi:

“Değerli esnaf kardeşim, gayretimiz Ankaramızı ortak akıl ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile beraber yönetmek ve geleceğe birlikte taşımak. Uzun süredir dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde, salgının Başkent esnafımıza yıpratıcı etkisini kırmak için hazırladığımız uygulamalardan biri olan ‘Lezzet Ankara’ uygulamasını hizmetinize sunuyoruz.”