Kütüphane ve çalışma istasyonları, Başkentli öğrencileri bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), herkesin bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla kütüphane ve ders çalışma salonlarının sayısını her geçen gün artırıyor. Kızılay, Dikimevi ve ODTÜ Metro İstasyonlarında Öğrenci Çalışma İstasyonları, AŞTİ’de seyahat temalı bir kütüphane ile çalışma salonunun yanı sıra Kuşcağız, Elvankent ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezleri’nde (AYM) öğrencilerin hayatını kolaylaştıran kütüphaneler bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu” uygulamalarına devam ediyor. ABB; Kızılay, Dikimevi, ODTÜ Metro İstasyonlarında kullanıma açtığı çalışma istasyonları, AŞTİ’deki seyahat temalı kütüphane ile çalışma sonunun yanı sıra Kuşcağız, Elvankent ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezlerindeki kütüphanelerle Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Toplam bin 233 kayıtlı öğrencisi olan ODTÜ Çalışma İstasyonu günlük 45 kişilik kapasite ile 09.00-24.00 saatleri arasında, Kuşcağız AYM 160 kişi kapasite ile 09.00-24.00 saatleri arasında, Elvankent AYM 60 kişi kapasite ile 09.00-22.00 saatleri arasında ve Osmanlı AYM ise 80 kişilik kapasite ile 09.00-24.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

“ODTÜ Çalışma İstasyonunda bin 233 aktif üye sayısına ulaştık”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kuşcağız, Elvankent ve Osmanlı AYM’lerindeki üyeler için hayata geçirilen geniş donatılı kütüphaneler; hem öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor hem de kültürel aktivite konusunda geniş bir sosyal ağ imkanı sunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün ise şöyle konuştu:

“Şu anda ODTÜ’deyiz. Öğrenci çalışma istasyonumuzun bin 233 aktif üye sayısına ulaştık. 45 kişilik kapasiteli kütüphanemizden gün içerisinde 35 ve 50 arasında üniversite öğrencimizin faydalandığını görüyoruz. ODTÜ kütüphanemizde 2 bin kitap mevcut. Dünya klasikleri, roman, İngilizce sözlükleri, felsefe ve psikotez kitapları da mevcut. Bunun haricinde Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı Elvankent, Osmanlı ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezlerimizde sabah 09.00 ve gece 12.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphanelerimiz mevcut. Kütüphanelerimizden toplamda 450 öğrencimizin faydalandığını tespit ettik. Aynı zamanda kütüphanelerimizde atanamayan öğretmenlerimizin biyoloji, matematik, edebiyat, branşlarında istihdam ettik. Öğretmenlerimiz kütüphaneden faydalanan öğrencilere ve vatandaşlarımıza ihtiyaç söz konusu olduğunda etüt ve ders hizmeti de veriyor.”

“Para harcamadan oturup çalışabilmek çok güzel”

ABB, Kızılay ve Dikimevi İstasyonlarının ardından Başkentli öğrenciler için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metro İstasyonu’nda çalışma alanı ve kütüphaneyi hizmete açtı. 580 metrekarelik çalışma istasyonunda öğrencilere ücretsiz internet, bilgisayar ve ücretsiz kafeterya hizmetleri de veriliyor.

ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu’na kitap okumak için gelen öğrenci Sena Höyüklü, “Hacettepe Üniversitesinde öğrenciyim. Buradan sık sık geçiyorum. Burayı görünce çok şaşırmıştım. Burada her şey çok temiz ve düzenli. Oldukça konforlu ve sessiz bir ortam Kütüphanelere çok ihtiyacımız var. Okulun kütüphaneleri çok dolu oluyor. Para harcamadan oturup çalışabilmek çok güzel İstediğim kaynaklara ulaşabiliyorum. İnternet imkanı da oldukça çok iyi oluyor. Bu hizmet için teşekkür ediyorum” dedi.

Dikimevi Kitap İstasyonu 5 bin 500 kitap ile başkentlileri bekliyor

‘ANKARAY Kitap İstasyonu’ adıyla hizmete açılan 30 kişi kapasiteli kütüphane; hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Ders ve hikaye kitapları, romanlar, ansiklopediler ve dergilerin de yer aldığı 5 bin 500 kitap kapasiteli kütüphanede çalışma masaları da geniş bir konfor alanı oluşturuyor. Birçok özelliği içinde barındıran kütüphane, T.C. kimlik ve telefon numaralarıyla ücretsiz kayıt yaptırarak kitap okumaya gelen Başkentlileri bekliyor.

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, geçmişte Kızılay’da açılan 48 kitaplı kütüphaneyi hatırlatarak “Kütüphanemiz yolcularımızdan çok yoğun bir ilgi gördü. Bu sebeple Dikimevi’nde de öğrencilerimizin ders çalışabilecekleri bir ortama da sahip toplam 5 bin 500 kitaptan oluşan kütüphanemizi açtık. ANKARAY hattı üzerinde çok sayıda üniversite ve lise bulunuyor. Bu nedenle özellikle kış aylarında çok fazla öğrenci bu hattı kullanıyor. Öğrencilerimiz okullarına, vatandaşlarımız işlerine giderken kimlik kartlarıyla kütüphaneye gelip kayıt yaptırıp kitap alabilirler. Dikimevi, ODTÜ ve Kızılay istasyonlarımızda kütüphanelerimiz öğrencilerimiz için hazır vaziyette” ifadelerini kullandı.