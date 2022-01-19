Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’nin tedavi cihazları yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi yeni cihazlarla donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’nde sahipsiz, kaza ve travmaya maruz kalmış sokak hayvanları için kullanılan tedavi ünitelerini yeniledi. Son alınan yoğun bakım ünitesi, görüntüleme cihazları, ultrason ve kavitron cihazları ile merkezin modern cihazlara kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Yetkin Candemir, şu bilgileri verdi:

“Son gelen cihazlar hayati öneme sahip. Verdiğimiz emeğin meyvelerini almaya başladık. Oksijen desteği geldi, kuvöz desteği geldi. Bu soğuk havalarda hayvanları ısıtabiliyoruz. Artık daha kolay teşhis koyabiliyoruz. Tedavi anlamında fark oluşturacak bu cihazlar sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacağız hem de hayvanlara oksijen verebileceğiz. Hayati öneme sahip cihazların hayvanların kuvözde kalmasına ve hayat kurtarması adına çok büyük katkısı oldu. Yapamadığımız işlemleri yapmaya başladık.”

Sokakta besledikleri sahipsiz hayvanları Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi’ne kısırlaştırmak ve tedavi ettirmek için getiren hayvanseverler de yenilenen merkezden duydukları memnuniyeti dile getirdi.