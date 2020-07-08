Son Dakika
Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor
BEYPAZARI BELEDİYESİ SEVGİ EVİ’NE YARDIMSEVER VATANDAŞLAR TARAFINDAN BAĞIŞLANAN KULLANILABİLİR DURUMDAKİ HER TÜRLÜ EV EŞYASI, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR
ANKARA 08.07.2020, 13:34
2
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak her yıl binlerce aileye umut oluyor.
Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi’ne yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi’ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağışlayabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar, belediyeyi arayarak görevlilere eşya bağışı yapmak istediklerini belirtiyor. Belediye ekipleri verilen adresten eşyaları alıp Sevgi Evi’ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:33
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:34