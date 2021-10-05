Köpek eğitimi gösterisi ilgi çekti

Ankara Sincan Belediyesi “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”ne özel bir dizi etkinlik düzenledi. Hayvanseverlerin can dostlarımızla buluştuğu etkinliklerde köpek eğitim gösterisi, barınak ziyaretleri, rozet ve mama dağıtımı yapılarak renkli bir gün yaşandı.

Sincan Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir dizi etkinlik yapıldı. “Can dostlarımızın koruyucusu ve kollayıcısıyız” anlayışıyla sevimli dostlara her zaman el uzatan Sincan Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de onları yalnız bırakmadı, hayvanseverlerle buluşturdu.

Etkinliğe Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Milletvekilleri Asuman Erdoğan ve Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, Haykonfed Temsilcisi Haydar Özkan, ilçe protokolü ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

“Can dostlarımızın koruyucusu ve kollayıcısıyız”

Açılış konuşmasında günün anlam ve önemine dikkati çeken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bugün hayvan dostlarımızla aynı dünyayı paylaştığımız, onların üzerinde herhangi bir üstünlüğümüzün olmadığını anladığımız ve hassasiyetimizin tekrar gözden geçirilmesi gereken bir gün.

Biz bu anlamda bu hassasiyetin, farkındalığın artması için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile çok daha fazla hayvan dostlarımızın bakımını ve tedavisini yapmak için yola çıktık. Burası örnek bir merkez oldu. Son teknoloji ile donanımlı kliniğimiz, veteriner ekibimiz ve ilgili uzman kadromuzla güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz ama bunu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte burayı daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Son 1 yılda 300’ün üzerinde can dostumuzu sahiplendirdik, 5 bine yakın dostumuzu yerinde tedavi ettik, 3 binini de burada tedavi ettik.

Ayrıca sokaktaki dostlarımız için kulübeler yapıyoruz. Organik atıklardan yaş mama üretiyoruz. Ayda 300 kg üretim kapasitemiz var. Sokak hayvanlarımıza ikram ediyoruz. Cinsiyetine, yaşına, özel durumuna göre hassasiyetle üretiyoruz. Can Dostlarımızın Koruyucusu ve Kollayıcısı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Köpek eğitim gösterisi ile keyifli anlar yaşandı. Sevimli dostlar etkinlikte tüm hünerlerini sergiledi, zekası ve yetenekleri ile büyük beğeni topladı.

Gösterinin ardından katılımcılar barınakları ziyaret ederek can dostlarımızla unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonrasında “Bizim için bir dostumuzu besler misiniz?” yazılı kedi ve köpek maması dağıtılarak sokaktaki canlar da unutulmadı.

Etkinlik öncesinde köpek eğitimi verildi

Sincan Belediyesi düzenlediği etkinlik öncesinde eğitim parkurunun da bulunduğu Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpek eğitimi verdi. Öncelikle Sincan Belediyesi personelinin katıldığı eğitim daha sonra talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. 2 gün süren eğitimin ardından vatandaşlar sevimli dostlarımızla hem eğlendi hem öğrendi.