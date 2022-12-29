Kızılcahamam’da "Sıfır Atığın Enleri" programı

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçe genelinde geri dönüşümde en çok katkı sağlayan kuruluşların ödüllendirildiği "Sıfır Atığın Enleri" programı düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Tarafından 2’ncisi düzenlenen Sıfır Atığın Enleri programı, Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, ve birçok öğrenci katılım sağladı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın açılış konuşması yaptığı programda, ‘Basında Sıfır Atık’ video gösterimi ve Çevre Mühendisi İsa Değer tarafından Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yaptığı faaliyetlerin sunumu yapıldı. Program çerçevesinde, bireysel dalda yılın en çok atık getireni ve getirdiği atıklardan elde ettiği kazançla kuşlara yem sokak hayvanlarına mama alan Ulvi Pehlivan, ticari işletmeler arasında düzenli şekilde atıklarını titizlikle biriktirerek en temiz atığı tesislere gönderen Javsu Fabrikası’nı temsilen İşletme Müdürü Kadir Furuncu, bulunduğu bölgede atık yılın en özverili atık toplayanı ve getireni Berat Çoker, bireysel dalda depozito makinasını en çok kullanan kişi Ümmügülsüm Öztürk ve Sıfır Atık Biriminin 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çalışan personeller arasında Yılın Personeli Resul Şahiner de ödüllerini aldılar.

Ödül takdiminden sonra Ömer Melih Demirbaş tarafından hazırlanan Sıfır Atık Kısa Film gösterimi yapıldı.