Kızılcahamam’da ‘Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor’ bilgi yarışmasının yarı finali yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi ile Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor’ bilgi yarışmasının yarı finalleri yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor’ bilgi yarışmasının yarı final karşılaşmaları Kızılcahamam Belediyesinin Toplantı ve Tiyatro salonunda gerçekleşti. Yarışmaya Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Muslu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Biriminin organize ettiği ‘Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor’ bilgi yarışmasının yarı finalleri sonucunda finale kalan okullar belirlendi.

Buna göre, 2’nci sınıflarda Çağatay İlkokulu ve Kazım Karabekir İlkokulu, 3’üncü sınıflarda Çağatay İlkokulu ile Perihan Erdoğan İlkokulu, 4’üncü sınıflarda ise Cumhuriyet İlkokulu ve Kazım Karabekir İlkokulu finale yükseldi.

Yarışmaya katılan öğrencilere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından hediyeler takdim edildi.