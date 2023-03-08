Kızılcahamam’da öğrencilere çevre ve doğal hayatın korunması hakkında eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca; bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda akademik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerin konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi bilimsel toplantılar düzenlemelerine imkan sağlayacak yeni bir program olan Bilim Uygulamaları Programı, Kızılcahamam Anadolu Lisesi tarafından uygulanmaya devam ediyor.

Kızılcahamam Anadolu Lisesi ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program çerçevesinde konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenlenerek öğrencilerin bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Program çalışmaları çerçevesinde Kızılcahamam Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Muharrem Yüksel rehberliğinde Çevre ve Doğal Hayatın Korunması Teması çerçevesinde “Sıfır Atık Semineri” için uzman konuk olarak Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Sorumlusu Uğur Demirbaş ve Çevre Mühendisi İsa Değer davet edilerek sıfır atık pilot ilçesi olan Kızılcahamam’da ve ülkemizde yapılan sıfır atık çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verdiler.