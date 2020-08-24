Kızılcahamam’da ’Kütüphane Şehri Projesi’
ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE HALK KÜTÜPHANESİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN “KÜTÜPHANE GÖNÜLLÜSÜ KADINLAR GRUBU' 'KÜTÜPHANE ŞEHRİ PROJESİ' İLE ETKİNLİKLERİNE YENİDEN DEVAM EDECEK.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde halk kütüphanesi bünyesinde oluşturulan “Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu’ ’Kütüphane Şehri Projesi’ ile etkinliklerine yeniden devam edecek.
Kütüpanne Platformu’nun AB destekli projesi olan “Kütüphane Şehri Projesi”ne paydaş olarak site, apartman, sokak bazında çocukların ve aileleri işbirliğinde Kızılcahamam ilçesinde çalışmalara başladı. Proje, okulöncesi ve ilkokul düzeyinde 100 kitabın her evden bir çocuğa verilmesi şeklinde gönüllü ailelere dağıtımı ve beraberinde verilen kitap afişlerinin evlerin camlarına en az 1 hafta süreyle asılması, fotoğraflanıp @kutupanne ve #kütüphaneşehri etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını kapsıyor. Ayrıca afişlerin arkasındaki yönergeler ailece yapılacak keyifli etkinlikler sunuyor.
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