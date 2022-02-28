Kızılcahamam’da “28 Şubat’ı Unutma” sergisi açıldı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 28 Şubat post modern darbesini fotoğraflarla anlatan “28 Şubat’ı Unutma” adlı sergi açıldı.

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ‘28 Şubat’ı Unutma’ adlı sergide 28 Şubat’ı anlatan fotoğraflar yer aldı. 28 kareden oluşan sergide darbe sürecinin akılda kalan fotoğrafları sergilendi.

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, “AK Gençlik Kızılcahamam olarak tarihimizde kara bir leke olan 28 Şubat’ı anlatan resim sergimizi ilçemiz 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı’nda açtık. Sergimize ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 28 Şubat’ı unutturmayacağız” dedi.