Kızılcahamam Ülkü Ocakları’nda görev dağılımı

Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe teşkilatında görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetim Ülkücü yemini ederek göreve başladı.

Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığına atanan Nuri Odacı yönetimini oluşturmasının ardından Ülkücü Şehitler anıtında tanıtım töreni düzenledi. Törene yeni yönetimi ile katılan Başkan Nuri Odacı yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığı olarak ilçemizde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nda şehitlerimizin huzurunda ülkücü yemini edip yeni yönetim kurulumuzu açıkladık. Yönetim Kurulumuza yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyoruz. Ardından Yönetim Kurulumuz ile Ülkücü Şehitler Anıtımızda ülkücü şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için kuran tilaveti okuduk. Yönetim Kurulumuza yeni görevlerinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Ülkücü Şehitler anıtında gerçekleşen tören Ülkücü yemini ve kuran tilavetinin ardından sona erdi.