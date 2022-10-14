Kızılcahamam TÜRKAV öğrenci burslarını görüşmek üzere toplandı

TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi yönetimi, 2022-2023 yılı çalışmalarını ve burs durumunu görüşmek üzere toplandı.

TÜRKAV Kızılcahamam Şubesi, 2022-2023 yılı çalışmalarını ve burs durumunu görüşmek üzere TÜRKAV Kızılcahamam Şube Başkanı Sinan Muslu başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda üniversitede okuyan öğrencilere burs durumu ve vakıfla ilgili güncel konular değerlendirildi.