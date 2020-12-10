Kızılcahamam TÜGVA sokak hayvanlarına yemleme kabı yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Kızılcahamam üyeleri sokağa çıkma kısıtlaması ve kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme kabı yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Kızılcahamam üyeleri sokağa çıkma kısıtlaması ve kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme kabı yaptı Ayrıca üyeler ilçenin çeşitli noktalarına hayvanların aç kalmaması için mama kapları bıraktı.

TÜGVA temsilcisi Emin Asan İHA muhabirine yaptığı açıklamada; Sokak hayvanlarımızı korumak adına başlattığımız yemleme hizmetinde İlçedeki vatandaşların bu kapların zarar görmemesi için sahip çıkmaları ve boş kaldıkça doldurmalarını itiyor ve unutmayalım bizler aynı dünyanın sakinleriyiz, Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir” dedi.