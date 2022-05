Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kızılcahamam Belediyesi’nin katkılarıyla 28-29 Mayıs tarihleri arasında geçekleştirilen Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları büyük heyecana sahne oldu. 28 Mayıs’ta kayıtların alınması ve halk bisiklet turunun düzenlenmesinin ardından nefes kesen yarışın startı 29 Mayıs 09.00’da Soğuksu Milli Parkı’nda verildi. 159 sporcunun katıldığı organizasyonda; Kırıkkale Valisi Bülent Tıkbıyıkoğlu, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Kırıkkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Haluk Karahan, Kırıkkale İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale İl Genel Meclis Başkanvekili Harun Oğuz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanları Bahattin Akyön, Mehmet Samsa, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Suat Torgay ve belediye meclis üyeleri yer aldı.

Kaymakam Aksoy’dan ödül takdimi

Derece elde eden yarışmacılar için Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi. Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek tarafından protokol konuşmaları yapılarak kazanan yarışmacılara protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

“Kızılcahamam’da hafta sonuna yarışma ile heyecan kattık”

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yarışları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kızılcahamam’da hafta sonuna bu güzel yarışma ile heyecan kattık. Gayet keyifli ve heyecanlı geçen yarışlara katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyor, dereceye giren yarışmacıları da tebrik ediyorum. Ayrıca yarışmanın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada derece elde eden sporcular ise şu şekilde:

1. Zeki Kaygısız, 2. Emre Yavuz, 3. Veysel Karani Kara (Büyük Erkekler), 1. Eda Konuk, 2. Çağla Şengör Danacıoğlu, 3. Meryem Doğan (Büyük Kadınlar), 1. Süleyman Sefa Temel, 2. Ahmet Can Akpınar, Furkan Akcan (U -23 Erkekler), 1. Helin Altekin, 2. Pelin Altekin, 2. İrem Özdemir (U-23 Kadınlar), 1. Emre Yücel, 2. Serdar Kara, 3. Yunus Emre Kapsız (Genç Erkekler), 1. Ekin Ereke, 2. Semanur Kiriş, 3. Rona Başar (Genç Kadınlar), 1. Muhammet Ali Sümbül, 2. Hamdi İbrahim Şekerci, 3. Deniz Örnek (U-17 Erkekler), 1. Emine Irmak Sezer, 2. Yağmur Karaza, 3. Melike Karabacak (U -17 Kadınlar), 1. Necdet Günaydın, 2. Ekrem Can Yaşar, 3. Cemal Talha Kükrer (U-15 Erkekler), 1. Fatma Nisa Günaydın, 2. Zeynep Bayram, 3. Elif Keklik (U-15 Kadınlar), 1. Cemil Bozkurt, 2. Mustafa İşbozmaz, 3. Mehmet Can Balcı (Master +35), 1. Engin Karabacakoğlu, 2. Ferhat Köse, 3. Mustafa Yıldız (Master +45)