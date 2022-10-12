Kızılcahamam Devlet Hastanesi doktor kadrosunu güçlendirdi

Kızılcahamam Devlet Hastanesi, ekibine dahil ettiği doktorlarla kadrosunu güçlendirdi.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi, eksik doktor kadrolarını tamamlamak için üroloji polikliniğine Uzm. Dr. Adem Sancı’yı, genel cerrahi polikliniğine Op. Dr. Murat Soyalp’ı ve genel cerrahi 2 polikliniğine Op. Dr. Rıfat Mert Gülmez’i ekledi. Hastane kadrosuna dahil olan doktorlar, halka sağlık hizmeti vermeye başladı.