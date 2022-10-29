Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşünde

Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyetin 99’uncu yılını 7 bin 500 kişiyle kutladı.

Kızılay gönüllüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ülke genelinde kortej yürüyüşleri ve kan bağışı gibi etkinliklerle kutladı. Cumhuriyetin 99’uncu yıldönümünde Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı Kızılay gönüllüleri tarafından da sevinçle karşılandı. Yapılan açıklamada Kızılay’ın, ülke genelinde yapılan kortej ve fener yürüyüşlerine toplamda 7 bin 500’den fazla gönüllüsü ile eşlik ettiği belirtildi.

Ankara’da ise Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen büyük kortej yürüyüşünde 150 Kızılay Gönüllüsü Cumhuriyetin 99. yılını kutladı. Bu alanlarda bulunan gönüllüler aynı zamanda kan bağışı ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra acil kan bekleyen hastalar için kan farkındalık çalışmaları yürüterek kendileri de kan verdi.