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Kızılay-Dikmen metro hattı projesi için akademisyenler ve meslek odalarından görüş alındı

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Dikmen metro hattı için muhtarlar ve semt derneklerinden sonra akademisyenler ile meslek odalarının temsilcilerinin de görüşünü almak üzere istişare toplantısı düzenledi.

ANKARA 05.12.2021, 13:03
Kızılay-Dikmen metro hattı projesi için akademisyenler ve meslek odalarından görüş alındı

EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay-Dikmen metro hattı için muhtarlar ve semt derneklerinden sonra akademisyenler ile meslek odalarının temsilcilerinin de görüşünü almak üzere istişare toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde katılımcılık ilkesi doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘ortak akla’ önem veren ve hazırlanan projelerde muhtarlardan akademisyenlere kadar tüm paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda raylı sistemler ağını genişletmek amacıyla hazırladığı projelerden biri olan “Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi” için de benzer bir yöntemi tercih etti. EGO Genel Müdürlüğü, muhtarlar ve semt derneklerinden sonra akademisyenler ile meslek odalarının temsilcilerinin de görüşünü almak üzere istişare toplantısına davet etti.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, EGO Genel Müdür Yardımcıları Emin Güre, Zafer Tekbudak, Halit Özdilek ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt, Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Yahya Şanlıer, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Planlama ve Uygulama Şube Müdürü Hülya Akboyraz, Şehir Plancıları Gizem Küçüksarı Alptekin ve Furkan Akdemir de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında akademisyenler ve meslek odalarının temsilcilerinin görüş ve önerileri tek tek dinlendi. Kızılay-Dikmen Metro Hattı’nın ekonomik fizibilitesi, yolcu kapasitesi, yatırımın kentsel bütünleşmeye katkısı ve Ulaştırma Bakanlığı projelendirmelerinde yer alıp almadığına yönelik proje detayları hakkında katılımcılara bilgi veren EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

“Toplu ulaşımla ilgili sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattık. Burada imdadımıza değerli hocalarımız ve sivil toplum kuruluşları koştu. Bugünün konusu olan Dikmen Metro Hattı’nı da içeren raylı sistemler ile ilgili yaptıklarımıza gelirsek, Ulaştırma Bakanlığına devredilmesiyle yani 90’lı yıllardan sonra belediyenin başlayıp bitirdiği hiçbir metro hattı olmamış. Biz kaynaklarımızı toplu ulaşıma, başta hafif ve hafif raylı sistemler ve metro olmak üzere toplu ulaşım uygulamalarına ayırmak istiyoruz. Bunu yaparken de ihmal edilmiş bölgelerimize ve semtlerimize öncelik vermek istiyoruz.”

"Ortak aklı egemen kılmak zorundayız"

Akademisyenler ve meslek odalarının görüşlerinin projenin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Alkaş, “İhmal edilmiş bölgelerin yeniden canlandırılması ve kentle bütünleşmesinin artırılması için çalışıyoruz. Ortak aklı egemen kılmak zorundayız. Bu projenin gerekliliği, bu projenin nasıl yürümesi gerektiği ve bu konudaki her türlü görüş ve önerilere açığız ve talibiz” dedi.

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