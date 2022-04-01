Kitap sevdalıları Yenimahalle kütüphanelerinde buluşuyor

Kitap sevdalısı gençler, Yenimahalle Belediyesi’nin açtığı kütüphanelerde buluşuyor.

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 9 ayrı noktasında 11 bin 848 aktif üyeye kütüphane hizmeti veriyor. Ders çalışma ortamı arayan ve sınavlara hazırlanmak isteyen ilçe sakinleri ile okuma sevdalıları için Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Başak Cengiz, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezi, Demetevler, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezleri ve Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi, hafta içi sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

"Geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz"

Kütüphane açmaya devam edeceklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim hayatı boyunca birçok sınavda ter döküyor. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen hemşehrilerimize böyle bir ortam sunuyoruz. Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz” ifadelerini kullandı.