Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) TİMKODER ile birlikte 12’ncisini düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı.

ATO’nun Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ile birlikte ATO İDEA Şirketi organizesinde düzenlediği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın 12’incisi ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan’ın da katıldığı açılış programıyla başladı. ATO ve TİMKODER üyelerinin yoğun ilgisiyle ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen programın açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, dijitalleşme ile her alanda hızlanan değişim ve dönüşümün eğitimin önemini artırdığını belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak üyelerini ve onların çalışanlarını e-ticaretten e-ihracata, muhasebeden kişisel gelişime kadar birçok alanda eğitim programları düzenleyerek desteklediklerini anlattı.

“Ülke ekonomisine katkı sağlama gayreti içindeyiz”

Mevcut koşullarda ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için bilgi ve eğitime ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Baran, “Kendimize, ailemize, şehrimize ve ülke ekonomisine katkı sağlama gayreti içindeyiz. Mevcut koşullarda ayakta kalmak ve rekabet etmek için bilgi ve eğitim şart. Ankara Ticaret Odası olarak biz bu konuda üyelerimize destek oluyoruz. Bu eğitimleri alarak kendini daha ileri taşımak isteyenler de bu programlara katılarak değişim ve dönüşüme ayak uyduruyor. Ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı olan eğitim, özellikle dinamik bir süreç içeren ticaret sektörü için gerekli” dedi.

Baran, ATO olarak Başkent’in 22 üniversitenin 8’i ile eğitim konusunda iş birliği çalışması yürüttüklerini, hem ATO üyelerinin hem de çalışanlarının lisans ve yüksek lisans programlarından yararlandıklarını bildirdi.

“Pandemi öğrenmenin önemini öğretti”

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan da yaptığı konuşmada dört hafta sürecek eğitim programında pandemi süreciyle birlikte değişen yeni dünya düzenini ele almak istediklerine dikkat çekerek, “Pandemi bize öğrenmenin, değişimin ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. TİMKODER olarak Ankara Ticaret Odamızla birlikte bu yılki eğitimleri düzenleyerek, üyelerimizin dünya gelişmelerini takip ederek bilgilenmelerini ve böylelikle işlerini geliştirmelerine katkı sağlamak istedik” dedi.

TİMKODER Eğitim Komitesi Başkanı Abdullah Ekrem Nefes, “İnsan kaynağını geliştirmek şirketlerin kendilerine yaptığı en önemli yatırımdır. Sürekli yükselen rekabet ortamında patrondan işçiye kadar her kademede çalışanın hem kişisel hem de yönetimsel alanda eğitimlerle kendini yükseltmesini amaçlıyoruz” dedi.

Fütürist ve ekonomist Ufuk Tarhan’dan “Gelecek Peşimizde”

Eğitim haftalarının ilk programı fütürist ve ekonomist Ufuk Tarhan’ın “Gelecek Peşimizde” başlıklı sunumuyla başladı. İş yapış şekillerindeki değişimler ve bu dönemde yaşanabilecek sorunlar ile çözüm önerilerine ilişkin sunum yapan Tarhan, teknolojideki gelişimle birlikte ortaya çıkacak yeni iş alanları ve yeni meslekler hakkında bilgi verdi. Çağın gelişmelerine ayak uydurmak için esneklik ve dönüşümün önemine dikkat çeken Tarhan, “Oyunda kalmak için gelişmek, senkronize olmak, değişkenleri hesaplayarak versiyon yükseltmek zorundayız” dedi.

Eğitimin ardından ATO Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Aktay ve TİMKODER Başkanı Ayhan ile birlikte Tarhan’a bir teşekkür plaketi verdi.