“Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” ATO’da devam ediyor

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) işbirliğiyle ATO İdea organizasyonunda düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın ikinci programı, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkal Güral’ın "Başarıya Giden Yol" başlıklı sunumuyla gerçekleşti. Güral, “Her işin başında her şeyin en iyisini hedeflemek gerekiyor” dedi.

ATO Meclis Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşen programa ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan ile çok sayıda ATO ve TİMKODER üyesi katıldı. Programın açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ankara Ticaret Odası olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini kaydederek, “Eğitimin olmadığı yerde ticaretten de söz edilemez” diye konuştu. Bu yıl 12’ncisi gerçekleşen “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları”nın Başkent için geleneksel hale gelen çok kıymetli bir eğitim organizasyonu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Ticaretle uğraşan bireylerin diğer bütün sektörlerle iletişim halinde olması ve o alanlara da az çok hâkim olması gerekiyor. Biz de ATO olarak senelerdir bunun için uğraşıyor ve gerekli görülen her sektörde alanında uzman veya profesyonel kişilerle eğitim programları düzenliyoruz. Eğitim Programlarımızın tamamından ve TİMKODER ile düzenlediğimiz eğitimlerden 160 bin üyelerimiz ve öğrenciler yararlanıyor. Katkısı bütün şehrimize yayılıyor” dedi.

"Şehrimiz için hep daha iyisi için çalışıyoruz"

Ankara’nın Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı ve ticaretin merkezi olduğunu belirten Yılmaz, Ankara Ticaret Odası olarak bunu daha da ilerilere taşımak için çalıştıklarını aktardı. Yılmaz, ”Direkt uçuşların artması ile uğrak nokta haline gelmemiz, coğrafi işaretli ürünler ile markalaşmış bir şehir olmamız, tarihi yerleri ile turistler için cazibe merkezi olmamız Başkent için büyük bir gurur. Ancak bunu hiçbir zaman yeterli görmeyerek şehrimiz için hep daha iyisini istememiz ve yapmamız gerekiyor. İlklerin ve başlangıçların odası olan Ankara Ticaret Odası olarak bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan da yaptığı konuşmada iki haftadır çok yoğun katılımla programın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür etti.

“Sevdiğiniz bir iş ile iş hayatına adım atın”

“Başarıya Giden Yol” başlıklı sunumunda “Sevdiğiniz bir iş ile iş hayatına adım atın” diyerek gençlere seslenen TÜGİK Genel Başkanı ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Her işin başında her şeyin en iyisini hedeflemek gerekiyor” dedi.

Pandemiyle birlikte iş hayatındaki çalışma şeklinin de değiştiğini kaydeden Güral, değişen alışkanlıkların hem sosyal yaşamda hem de iş hayatında yenidünya modelini ortaya çıkarttığını söyledi. Güral, “Pandemi ile birlikte oluşan dengesizliklerden biri de arz-talep doğrusunda oldu. İnsanların ulaşmak istediği ürün ya tükendi ya da aşırı fiyat artışına uğradı. Sadece tedarik zincirlerinde değil, ulaşımda da büyük sıkıntılar yaşandı. Türkiye, birçok ülkeye nazaran bu durumları fırsata çevirebildi ancak piyasanın bir süre daha böyle devam edeceği görüşündeyim” diye konuştu.

Pandeminin ardından Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte tüm dünyayı tehdit eden gıda ve hammadde yetersizliği ile karşı karşıya kalındığını belirten Güral, savaşın en kısa sürede son bulması temennisinde bulundu. Başarıya giden yolda hayıflanarak vakit kaybetmek yerine neler yapılabileceğine odaklanmak ve bir an önce çalışmalara devam etmek gerektiğini vurgulayan Güral, “Başarıya ulaşmak için herkesin yaptığından farklı bir yol izlemek gerekiyor. Farklı yöne gidip, yapılmayanı yaparak ancak doğru bir yolu bulabiliriz” dedi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen programın ardından Güral, katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminere, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, ATO Meclis Üyeleri Haci Ali Yücel ve İsmail Kulak da katıldı.

Programın üçüncü haftası Mümin Sekman’ın sunumuyla devam edecek

Toplam dört hafta sürecek "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" programının 7 Haziran Salı günü gerçekleşecek üçüncü programında düşünür ve yazar Mümin Sekman, “Rağmenciler: Zorlu Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Seminerin 14 Haziran’daki son programında ise Serdar Pirtini “Dijital Kapitalizm Çağında Büyük Veri ve Metaverse Etkisi” başlıklı bir sunum yapacak.