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Kesilen ağaç kaldırımda vatandaşlara zor anlar yaşatıyor
Ankara’nın Sincan ilçesinde kaldırımda bulunan ağacın kesilmesinin ardından kalan kütük vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bir vatandaşın düşme anı ise kameraya anbean yansıdı.
ANKARA 04.04.2023, 22:30
Ankara’nın Sincan ilçesinde kaldırımda bulunan ağacın kesilmesinin ardından kalan kütük vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bir vatandaşın düşme anı ise kameraya anbean yansıdı.
Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi’nde kaldırımda bulunan ağacın kesilmesinin ardından kalan kütük vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kesilen ağacın kalan parçasını göremeyen vatandaşlar takılıp düşüyor. Bir vatandaşın düşme anı kameralara yansıdı. Yardımla kalkan vatandaş yoluna devam ederken geçtiğimiz günlerde yaşlı bir kadının düşme sonucu yaralandığı öğrenildi.